Рыбинца, устроившего резню в школе, посадили на 23 года

Суд вынес приговор рыбинцу Владимиру Каюрову. Скриншот с видео, Ярославский областной суд

Ярославский областной суд вынес приговор рыбинцу Владимиру Каюрову. Его признали виновным в убийстве двух лиц, угрозе убийством, покушении на убийство трех человек и краже с банковского счета.

- Окончательно по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года, - сообщили в пресс-службе облсуда.

Первое убийство Каюров совершил 30 октября прошлого года. Он ударил ножом своего 63-летнего соседа, после чего забрал его банковскую карту и несколько дней расплачивался ей в магазинах.

2 ноября Владимир Каюров, купив на украденные деньги торт и цветы, пошел в школу №42 Рыбинска, где работала секретарем директора его бывшая сожительница Елена Комазова. Мужчина хотел с ней помириться, но мирного разговора не получилось.

- Между ними произошел конфликт, вследствие которого подсудимый нанес потерпевшей ножевое ранение, от которого она скончалась. Ранее злоумышленник высказывал женщине угрозу убийством, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Но первой под горячую руку пьяного мужчина попала подруга его бывшей сожительницы, завуч 42-й школы Елена Кустова. Ее Кауров ударил ножом, которым только что резал торт.

- Бывший сожитель Елены Сергеевны ворвался в кабинет с ножом, - рассказала «КП-Петербург» дочь завуча Елены Кустовой Александра. - Он сначала напал на Елену Сергеевну (Комазову – прим.ред.), но мама встала на ее защиту, закрыв своим телом. Он пырнул маму, целился в сердце, попал в плечо. Она упала, и убийство произошло на ее глазах. После ранения она уже не смогла защищать Елену Сергеевну. У нее шок был сильный.

Только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи женщину удалось спасти.

Обвинение просило для Каюрова 24 года лишения свободы. В своем последнем слове он попросил прощения у потерпевших и сказал, что очень сожалеет.