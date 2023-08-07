В Ярославле застройщик перегородил дорогу к детским садам, школе и остановкам

Ярославцы пожаловались губернатору на застройщика. ФОТО: Наташа Рощина, страница Михаила Евраева ВКонтакте

Жители Дзержинского района Ярославля пожаловались главе региона на компанию, которая строит дома на улице Брагинской. По словам ярославцев, застройщик загородил огромную территорию, лишив жителей единственной пешеходной дорожки к остановкам общественного транспорта, детским садам и новой школе.

- Дорожка была перенесена далеко в поле, и сейчас застройщик вновь ее демонтирует, чтобы ту же асфальтовую крошку вперемешку с глиной перенести еще дальше в поля с борщевиком, - пишут на странице Михаила Евраева ВКонтакте. - Почему мы в городе живем как в деревне, и дети должны пачкая обувь в глине идти через поле? Почему застройщик, не введя в эксплуатацию ни одной придомовой территории, перегораживает еще больше и больше, малыши не могут попасть в детские сады, а работающие граждане и пожилые на остановку?

В правительстве Ярославской области пояснили, что застройщик ведет работы в границах своего участка.

- Пешеходная тропа будет сдвинута, работы по обустройству тропы ведутся, - сообщили горожанам.