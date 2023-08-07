На пост заместителя по молодежной политике Рыбинска назначена Анастасия Веселова

В Рыбинске назначен заместитель главы по молодежной политике и развитию. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске назначен заместитель главы по молодежной политике и развитию. Этот пост заняла Анастасия Веселова.

- Она известна многим по своим проектам, в том числе, и социальной направленности. Анастасия Игоревна много взаимодействует с молодежью и школьниками, активно участвует в жизни города, - представил нового сотрудника администрации глава города Дмитрий Рудаков. - Основными задачами ставлю работу с вузами, училищами, колледжами, организациями. Создание и поддержание комфортной среды для жизни, развития и проявления активной позиции молодежи в Рыбинске. Среди прочего - развитие привлекательности для туристов и молодежи, приезжающей из других городов.

До 15 мая этого года пост заместителя главы по молодежной политике и развитию занимал Михаил Погорелов. На этой должности он проработал меньше года.