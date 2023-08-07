В Ярославле подросток отмыл разрисованные им сиденья в автобусе

Юный ярославцев отмыл свои рисунки в автобусе. ФОТО: ФОТО: Хасьятулла Гирфанов ВКонтакте

14-летний подросток, который разрисовал сиденья в новом автобусе, отмыл все свои художества.

26 июля водитель желтого Яавтобуса» во время осмотра салона перед очередным кругом обнаружил граффити в салоне. Представители перевозчика «Гирфтранс» обратились в полицию, компанию молодых людей установили по видеозаписям. Оказалось, что «художник» среди них только один.

- Мне позвонила сотрудник детской комнаты полиции. Она сказала, что нашли подростка, ему 14 лет, и он во всем сознался, - рассказал гендиректор «Гирфтранса» Хасьятулле Гирфанов. – Спросил, какая участь его ожидает, ответили, что, возможно, поставят на учет.

Но Хасьятулле Гирфанов решил не портить подростку жизнь и предложил другой вариант развития событий – отмыть надписи.

- Позвонила мама мальчика, попросила прощение за сына, и мы договорились с ней о дате и времени. Четвертого августа молодой человек пришел, я лично пообщался с ним, пока он отмывал свои надписи в автобусе. Паренек смышленый, все осознал и пообещал, что такого с его стороны больше не повторится и всем своим знакомым и друзьям объяснит, чтобы не повторяли его ошибки, - сказал перевозчик.

Он поблагодарил сотрудников полиции за оперативность и пообещал потенциальным вандалам, что поблажек не будет.