Ярославские следователи проверят жилищные условия супругов-инвалидов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославские следователи проверят жилищные условия супругов-инвалидов. Ранее появилась информация, что семейная пара живет в аварийном доме без отопления и нормальной воды, с протекающей крышей. Несколько раз супруги обращались в разные инстанции, но, по всей видимости, результатов это не принесло.

- Следственными органами СК России по Ярославской области по информации СМИ организована процессуальная проверка по статье «Халатность». Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ярославской области Щурову А.П. представить доклад о ходе проверки и мерах, направленных на восстановление прав граждан. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе ведомства.