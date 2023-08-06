В Рыбинске подсветка появилась на здании Северного водоканала и в Волжском парке. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске подсветка появилась на здании Северного водоканала. Также фонари зажглись в отремонтированном Волжском парке. Помимо этого, в ближайшее время по-новому будет подсвечен Спасо-Преображенский собор.

- Современные лампы украсят пожарную каланчу, драмтеатр и лоцманскую биржу. Рыбинск преображается. Красоту должно быть видно не только днем, но и в вечернее время, - подчеркнул глава города Дмитрий Рудаков.