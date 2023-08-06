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НовостиОбщество6 августа 2023 17:13

В Рыбинске подсветка появилась на здании Северного водоканала и в Волжском парке

В ближайшее время по-новому будет подсвечен Спасо-Преображенский собор
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске подсветка появилась на здании Северного водоканала и в Волжском парке. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске подсветка появилась на здании Северного водоканала и в Волжском парке. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске подсветка появилась на здании Северного водоканала. Также фонари зажглись в отремонтированном Волжском парке. Помимо этого, в ближайшее время по-новому будет подсвечен Спасо-Преображенский собор.

- Современные лампы украсят пожарную каланчу, драмтеатр и лоцманскую биржу. Рыбинск преображается. Красоту должно быть видно не только днем, но и в вечернее время, - подчеркнул глава города Дмитрий Рудаков.