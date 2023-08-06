В Ярославской области ищут 14-летнего подростка

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области ищут 14-летнего Ивана Новикова. Он ушел из дома в Тутаеве вчера, 5 августа. С того момента родные ничего о нем не знают.

Приметы пропавшего: на вид 14 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы.

Иван был одет в синюю футболку, серо-зеленые спортивные штаны и синие штаны.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - отметили в поисково-спасательном отряде.