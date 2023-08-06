В Ярославле местная жительница отдала злоумышленникам больше миллиона рублей
Фото: Даниил ОПАРИН
В полицию Фрунзенского района Ярославля обратилась 69-летняя местная жительница. Она рассказала, что перевела деньги мошенникам.
Ранее ей позвонили неизвестные и представились следователем московской полиции и старшим специалистом банка. Для того, чтобы якобы не попасться на уловки мошенников, злоумышленники убедили женщину перевести все деньги на «безопасный счет».
- Потерпевшая оформила несколько кредитов в разных банках, сняла деньги со своих счетов и с кредитной карты. Все имеющиеся денежные средства в сумме более одного миллиона рублей, по указанию мошенников, женщина перевела на несколько различных счетов, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».