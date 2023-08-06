Из жизни ушел ярославский архитектор Николай Шамин. ФОТО: страница Ольги Мазановой ВКонтакте

Вчера, 5 августа, ушел из жизни ярославский архитектор Николай Шамин. Об этом сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Николай Шамин участвовал в разработке множества городских и региональных проектов: генеральный план Тутаева, ярославский торговый центр «Петровский пассаж», микрорайон «Прибрежный», район «Веретье» в Рыбинске и многое другое.

- Печальная новость. 5.08.2023 ушел из жизни Ярославский архитектор Шамин Николай Иванович. Член союза архитекторов СССР и России с 1984 г. Родился 21 ноября 1952 года в Ярославле. Закончил Московский архитектурный институт в 1979 году (факультет градостроительство). Работал в архитектурно-планировочной мастерской и архитектурно-строительном отделе в проектном институте «Ярославгражданпроект» (от архитектора - до главного архитектора проектов). С 1998 года работал в творческой мастерской главным архитектором проектов, - написала Ольга Мазанова на своей странице ВКонтакте.