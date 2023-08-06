В Дзержинском районе Ярославля горел гараж. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Дзержинском районе Ярославля сегодня ночью, 6 августа, загорелся гараж. Возгорание началось примерно в 03:50 на улице Урицкого. Клубы дыма поднимались высоко в небо, закрывая собой часть жилого дома. По всей видимости, гараж кто-то поджег.

- Задействовано две единицы техники, восемь человек личного состава. Ликвидация пожара в 04:32. В результате пожара закопчено помещение площадью 15 квадратных метров, уничтожен мусор. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.