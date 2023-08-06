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НовостиПроисшествия6 августа 2023 7:36

В Рыбинске два человека пострадали в ДТП с иномаркой

На окружной дороге Рыбинска машина вылетела в кювет и врезалась в дерево
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске два человека пострадали в ДТП с иномаркой

В Рыбинске два человека пострадали в ДТП с иномаркой

Фото: УМВД по Ярославской области

На окружной дороге Рыбинска сегодня ночью, 6 августа, произошло ДТП. Примерно в 01:45 «Мазда», за рулем которой был 25-летний молодой человек, вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В аварии пострадали водитель машины и 24-летняя девушка, которая ехала с ним. Сейчас они находятся в больнице.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.