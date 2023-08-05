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НовостиЗвезды5 августа 2023 16:18

Вокруг Демидовского сквера в Ярославле установят охранную зону

Прокуратура через суд добилась установления охранной зоны у природной территории в центре Ярославля
Полина Вачнадзе
Прокуратура через суд добилась установления охранной зоны у Демидовского сквера в Ярославле.

Прокуратура через суд добилась установления охранной зоны у Демидовского сквера в Ярославле.

Фото: Мэрия Ярославля

Природоохранная прокуратура через суд добилась установления охранной зоны у Демидовского сквера в центре Ярославля. Проверка ведомства показала, что до настоящего времени у памятника природы ее нет.

- На департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области возложена обязанность подготовить проект решения о создании охранной зон особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы "Демидовский сквер" и об установлении ее границ, - сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Устранение нарушений закона находится на контроле сотрудников ведомства.

Демидовский сквер является объектом культурного наследия регионального значения. На его территории растут липа, ясень, вяз, ель, туя, сосна, пихта, можжевельник, черемуха, рябина, каштан, дуб, береза, клен. Самым старым деревьям больше 200 лет.