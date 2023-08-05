Строить университетский кампус в Рыбинске начнут в 2024 году

Строительство кампуса на базе Рыбинского авиационного технического университета начнется в 2024 году. Фото: Правительство Ярославской области

Строительство кампуса мирового уровня "Меркурий" на базе Рыбинского авиационного технического университета начнется в 2024 году. На подготовку проектно-сметной документации правительство Ярославской области выделило 100 миллионов рублей, проект должен быть готов к марту следующего года.

- Мы заинтересованы в создании на базе вуза региональной площадки для исследований, разработок, подготовки кадров, способных создавать конкурентоспособную продукцию для высокотехнологичных производств в сферах двигателестроения, интеллектуальных систем управления и цифровых , - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

В 2024-2026 годах запланировано строительство Центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, студенческого общежития со столовой на 1200 мест, многофункционального культурно-просветительского центра «Компас» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Федор Ушаков».

На втором этапе, в 2027-2028 годах, будет проведена реконструкция объектов культурного наследия: Первого корпуса университета и учебно-лабораторного корпуса, а также студенческого клуба «Прометей».