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НовостиОбщество5 августа 2023 15:14

Строить университетский кампус в Рыбинске начнут в 2024 году

В кампусе будут проводить исследования и разработки, а также готовить кадры
Полина Вачнадзе
Строительство кампуса на базе Рыбинского авиационного технического университета начнется в 2024 году.

Строительство кампуса на базе Рыбинского авиационного технического университета начнется в 2024 году.

Фото: Правительство Ярославской области

Строительство кампуса мирового уровня "Меркурий" на базе Рыбинского авиационного технического университета начнется в 2024 году. На подготовку проектно-сметной документации правительство Ярославской области выделило 100 миллионов рублей, проект должен быть готов к марту следующего года.

- Мы заинтересованы в создании на базе вуза региональной площадки для исследований, разработок, подготовки кадров, способных создавать конкурентоспособную продукцию для высокотехнологичных производств в сферах двигателестроения, интеллектуальных систем управления и цифровых , - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

В 2024-2026 годах запланировано строительство Центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, студенческого общежития со столовой на 1200 мест, многофункционального культурно-просветительского центра «Компас» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Федор Ушаков».

На втором этапе, в 2027-2028 годах, будет проведена реконструкция объектов культурного наследия: Первого корпуса университета и учебно-лабораторного корпуса, а также студенческого клуба «Прометей».