Ярославская школа выплатит пятикласснику 500 тысяч рублей за сломанный позвоночник

На уроке физкультуры пятиклассник неправильно выполнил упражнение "кувырок назад" и получил травму. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Школа в Ярославской области выплатит своем ученику полмиллиона рублей. Такое решение принял суд.

На уроке физкультуры пятиклассник неправильно выполнил упражнение "кувырок назад" и получил травму - закрытый перелом грудных позвонков. С иском о компенсации морального вреда в суд обратился прокурор. Он просил взыскать с образовательного учреждения 800 тысяч рублей.

Суд установил, что учитель не провел инструктаж по технике безопасности на контрольном уроке и не подстраховал мальчика, когда он выполнял упражнение.

- При таких обстоятельствах имеется вина ответчика в причинении вреда ребенку, так как школа не обеспечило безопасные условия обучения, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда. - Суд учел возраст пострадавшего, перенесенные им болевые ощущения, длительность лечения и дальнейшее ограничение физической подвижности, а также степень вины ответчика, определил размер компенсации в 500 тысяч рублей.

Ответчик с решением не согласился и попытался его обжаловать. Однако вышестоящая инстанция оставила решение без изменений.