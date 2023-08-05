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НовостиОбщество5 августа 2023 10:36

В Ярославле начался ремонт улицы Большая Федоровская

Стоимость работ - 17,3 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
4 августа в Ярославле начался ремонт улиц Писемского и Большая Федоровская.

4 августа в Ярославле начался ремонт улиц Писемского и Большая Федоровская.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 августа в Ярославле начался ремонт улиц Писемского и Большая Федоровская.

Работы на Большой Федоровской - от Малого Московского переулка до Большой Павловской улицы - выполняет компания ООО "Профиль Плюс". Стоимость ремонта участка в 420 метров составила 17,3 миллиона рублей. Улица, согласно контракту, должна быть приведена в порядок к концу октября.

На улицу Писемского вышла организация "Восток Запад Транзит". Этот же подрядчик будет ремонтировать улицы Ушинского и 2-ю Мельничную.