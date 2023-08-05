Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды5 августа 2023 8:38

В Ярославле начался ремонт "Дома с атлантами"

Завершиться ремонт должен в 2025 году
Полина Вачнадзе
В Ярославле начался ремонт одного из самых красивых зданий города.

В Ярославле начался ремонт одного из самых красивых зданий города.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле начался ремонт одного из самых красивых зданий города - "Дома с атлантами" на проспекте Октября. Противоаварийные работы по согласованному проекту уже начались внутри помещений особняка. Завершиться ремонт должен в 2025 году.

Дом Дунаева, построенный рядом с табачной фабрикой в 1886 году, был куплен в сентябре прошлого года за 48 миллионов рублей. Новый владелец должен обеспечить сохранность самого здания и всех его элементов, представляющих историко-культурную ценность.

Что откроется в доме Дунаева после реставрации, не известно. Особняк могут использовать как гостиницу, офисное здание или выставочный центр.