В Ярославле начался ремонт "Дома с атлантами"

В Ярославле начался ремонт одного из самых красивых зданий города. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле начался ремонт одного из самых красивых зданий города - "Дома с атлантами" на проспекте Октября. Противоаварийные работы по согласованному проекту уже начались внутри помещений особняка. Завершиться ремонт должен в 2025 году.

Дом Дунаева, построенный рядом с табачной фабрикой в 1886 году, был куплен в сентябре прошлого года за 48 миллионов рублей. Новый владелец должен обеспечить сохранность самого здания и всех его элементов, представляющих историко-культурную ценность.

Что откроется в доме Дунаева после реставрации, не известно. Особняк могут использовать как гостиницу, офисное здание или выставочный центр.