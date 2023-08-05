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НовостиОбщество5 августа 2023 7:37

В Ярославль пришла 30-градусная жара

Синоптики дали прогноз на выходные и предстоящую неделю
Полина Вачнадзе
Столбики термометров начали штурмовать 30-градусную отметку.

Столбики термометров начали штурмовать 30-градусную отметку.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Столбики термометров начали штурмовать 30-градусную отметку. По прогнозам синоптиков Центра "Фобос", зной будет только крепнуть.

- Условий для развития дождевой облачности не предвидится. Поэтому ничто не помешает солнцу раскалять атмосферу, - сообщили в Центре.

Сегодня, 5 августа, в Ярославле ожидается +29 градусов, а завтра, 6 числа, столбики термометров поднимутся уже до +31.

Новая неделя облегчения в виде легкой прохлады не принесет. В понедельник, 7 августа, +29..+31. Во вторник, 8 августа, - +28..+30.

9 августа ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, возможна гроза. Днем +25..27, ветер юго-восточный, сильный, порывы до метров в секунду. В четверг, 10 числа, +26..28, ветер слабый. В пятницу, 11 августа, небольшой дождь, возможна гроза. Днем +27..29, ветер восточный, умеренный.