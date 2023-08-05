При столкновении грузовика и "БМВ" под Ярославлем погибли два человека

В аварии под Ярославлем погибли два человека. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Днем 4 августа на трассе М8 в Ярославском районе произошло ДТП. Столкнулись грузовик "Мерседес" и легковая "БМВ".

- В результате ДТП водитель и пассажир "БМВ" скончались на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Обстоятельства аварии устанавливаются.

По мнению очевидцев, столкновение могло произойти из-за сильного дождя.

- Ливень был стеной, не видно ничего совершенно, из колеи просто цунами выходило, - пишет Мария Н. в группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте.