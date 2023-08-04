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НовостиОбщество4 августа 2023 13:33

На Революционном проезде в Ярославле ограничат стоянку и остановку машин

Ограничение начнет действовать с 23 августа
Полина Вачнадзе
У дома №6 на Революционном проезде в Ярославле вводится ограничение остановки и стоянки автомобилей.

У дома №6 на Революционном проезде в Ярославле вводится ограничение остановки и стоянки автомобилей.

Фото: Мэрия Ярославля

У дома №6 на Революционном проезде в Ярославле, где находятся департамент архитектуры и департамент организации строительства, вводится ограничение остановки и стоянки автомобилей. Запрет на парковку у департаментов начнет действовать с 23 августа.

- Ограничение необходимо в целях обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке Революционного проезда, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Просим Вас быть внимательными и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ.

С 20 августа введут ограничения остановки и стоянки машин на нечетной стороне улице Некрасова.