На Революционном проезде в Ярославле ограничат стоянку и остановку машин

У дома №6 на Революционном проезде в Ярославле вводится ограничение остановки и стоянки автомобилей. Фото: Мэрия Ярославля

У дома №6 на Революционном проезде в Ярославле, где находятся департамент архитектуры и департамент организации строительства, вводится ограничение остановки и стоянки автомобилей. Запрет на парковку у департаментов начнет действовать с 23 августа.

- Ограничение необходимо в целях обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке Революционного проезда, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Просим Вас быть внимательными и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ.

С 20 августа введут ограничения остановки и стоянки машин на нечетной стороне улице Некрасова.