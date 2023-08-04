В Переславском районе под колесами «Лады» погиб пешеход

Днем 4 августа на трассе М8 в Переславском районе погиб 40-летний мужчина. Фото: Сергей ГАПОН

Днем 4 августа на трассе М8 в Переславском районе погиб 40-летний мужчина. Он попал под колеса автомобиля «Лада Гранта», когда переходил дорогу по пешеходному переходу.

- Потерпевший скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Известно, что за рулем легковушки находился 25-летний молодой человек. Почему он не притормозил перед «зеброй», сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Вечером 3 августа в Ярославле в аварии погибла 27-летняя женщина. Она находилась на пассажирском сиденье автомобиля, который врезался в опору электроосвещения.