В Даниловском районе из окна квартира на третьем этаже выпал 2-летний мальчик

В Ярославской области из окна выпал маленький мальчик. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Даниловском районе Ярославской области вечером 3 августа из окна квартиры на третьем этаже выпал ребенок. 2-летний мальчик выжил, но получил многочисленные травмы. Сейчас малыш находится в больнице.

- По предварительной информации, ребенок находился дома вместе с родителями. На время они вышли из комнаты, где было открыто окно. Мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.