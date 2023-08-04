Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2023 12:31

В Даниловском районе из окна квартира на третьем этаже выпал 2-летний мальчик

2-летнего мальчика госпитализировали после падения из окна на третьем этаже
Полина Вачнадзе
В Ярославской области из окна выпал маленький мальчик.

В Ярославской области из окна выпал маленький мальчик.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Даниловском районе Ярославской области вечером 3 августа из окна квартиры на третьем этаже выпал ребенок. 2-летний мальчик выжил, но получил многочисленные травмы. Сейчас малыш находится в больнице.

- По предварительной информации, ребенок находился дома вместе с родителями. На время они вышли из комнаты, где было открыто окно. Мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.