Житель Рыбинска на 24 года может лишиться свободы за убийство сотрудницы школы

В понедельник, 7 августа, Ярославский областной суд вынесет приговор Владимиру Каюрову. ФОТО: ЯРославский областной суд

В понедельник, 7 августа, Ярославский областной суд вынесет приговор Владимиру Каюрову. 2 ноября прошлого года он устроил кровавые разборки в школе №42 Рыбинска, в результате одна сотрудница образовательного учреждения погибла, а вторая была тяжело ранена. Также, считает обвинение, за несколько дней до этого Каюров убил своего соседа.

- Владимиру Каюрову предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство, угрозе убийством и краже с банковского счета, - сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда.

По версии следствия, 30 октября 2022 года рыбинец зарезал своего соседа. Поводом стал упрек со стороны мужчины за чрезмерное употребление спиртного за его счет. Подсудимый взял банковскую карту потерпевшего и на протяжении нескольких дней оплачивал ей свои покупки.

2 ноября на деньги умершего соседа Владимир Каюров купил торт и цветы, и пьяный пошел в школу, где работала его бывшая сожительница.

- В канцелярии в ходе диалога с бывшей возлюбленной мужчина нанес удар ножом, которым резал торт, ее коллеге, поскольку своим присутствием она мешала общению. Бывшая сожительница Каюрова выбежала из кабинета, подсудимый нагнал ее в холле и несколько раз ударил ножом в область шеи и груди, - рассказали в пресс-службе суда о том, что происходило в школе.

Женщина скончалась на месте. Ее коллегу и подругу доставили в больницу и сумели спасти.

Сегодня, 4 августа, Владимир Каюров выступил со своим последним словом. Он принес соболезнования потерпевшим за причиненное горе.

- Я очень сожалею, - сказал подсудимый.

Но сторону обвинения ни раскаяние, ни слова рыбинца не разжалобили. Прокуратура попросила для Каюрова 24 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

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