Директор ярославского департамента охраны объектов культурного наследия уходит со своего поста

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевския уходит с занимаемой должности. ФОТО: страница Натальи Грушевской ВКонтакте

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская уходит с занимаемой должности.

- Хочу выразить благодарность коллегам за доверие, поддержку и профессионализм. Вместе нам удалось реализовать то, что раньше казалось невозможным! Слова благодарности также нашим общественникам и градозащитникам, которые помогали оперативно реагировать на малейшую угрозу объектам культурного наследия и принимать верные решения, - написала Наталья Грушевская на своей странице ВКонтакте.

Кто займет должность главы департамента, пока не известно.