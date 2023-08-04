Директор ярославского департамента охраны объектов культурного наследия уходит со своего поста

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевския уходит с занимаемой должности. ФОТО: страница Натальи Грушевской ВКонтакте
Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская уходит с занимаемой должности.
- Хочу выразить благодарность коллегам за доверие, поддержку и профессионализм. Вместе нам удалось реализовать то, что раньше казалось невозможным! Слова благодарности также нашим общественникам и градозащитникам, которые помогали оперативно реагировать на малейшую угрозу объектам культурного наследия и принимать верные решения, - написала Наталья Грушевская на своей странице ВКонтакте.
Кто займет должность главы департамента, пока не известно.