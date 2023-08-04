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НовостиОбщество4 августа 2023 11:47

Директор ярославского департамента охраны объектов культурного наследия уходит со своего поста

Наталья Грушевская сообщила о своем увольнении с поста руководителя департамента
Полина Вачнадзе
Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевския уходит с занимаемой должности. ФОТО: страница Натальи Грушевской ВКонтакте

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевския уходит с занимаемой должности. ФОТО: страница Натальи Грушевской ВКонтакте

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская уходит с занимаемой должности.

- Хочу выразить благодарность коллегам за доверие, поддержку и профессионализм. Вместе нам удалось реализовать то, что раньше казалось невозможным! Слова благодарности также нашим общественникам и градозащитникам, которые помогали оперативно реагировать на малейшую угрозу объектам культурного наследия и принимать верные решения, - написала Наталья Грушевская на своей странице ВКонтакте.

Кто займет должность главы департамента, пока не известно.