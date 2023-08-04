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НовостиОбщество4 августа 2023 10:21

Ярославцев приглашают на субботники в Юбилейный парк и Павловскую рощу

Летние субботники в парках Ярославля пройдут 10 и 17 августа
Полина Вачнадзе
В Ярославле продолжаются летние субботники.

В Ярославле продолжаются летние субботники.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле продолжаются летние субботники. Горожане уже помогли специалистам «Горзеленхозстроя» привести в порядок Тверицкий бор, теперь на очереди Юбилейный парк и Павловская роща.

Летний субботник в парке «Юбилейный» пройдет 10 августа, начнется он в 16:00. В Павловской роще уборка запланирована на 17 августа, начало в 16:00.

- К мероприятию может присоединиться любой желающий - весь инвентарь предоставляется на месте, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.