Волжский мост Рыбинска закроют для проезда на пять ночей

Волжский мост в Рыбинске в ночь с 7 на 8 августа закроют для проезда транспорта. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в ночь с 7 на 8 августа закроют для проезда транспорта Волжский мост. Ограничение начнет действовать в понедельник в 00:10. Откроют путепровод в 5 утра 11 августа.

- После завершения ночных работ в 05:00 движение транспортных средств по мосту будет возобновлено, - сообщили в администрации Рыбинска.

На пешеходов ограничение не распространяется – тротуар на время ночного ремонта останется открытым.

Подробную информацию о ремонте Волжского моста, схемах движения общественного и личного транспорта, сроках перекрытия можно узнать здесь.