На окружной дороге Ярославля желтый автобус столкнулся с грузовиком

В Ярославском районе столкнулись грузовик и автобус. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле еще один желтый автобус отправился на ремонт после ДТП. Авария, в которой столкнулись автобус МАЗ и грузовик, произошла около 5 утра 3 августа в на Юго-западной окружной дороге, недалеко от Ивановского Перевоза.

- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – В ликвидации последствия ДТП приняли участие одна единица техники и четыре человека личного состава.

Полиции устанавливает все обстоятельства аварии и ее причины. Известно, что пассажиров в автобусе в момент ДТП не было.

В аварии на Ленинградском проспекте погибла молодая женщина. Водитель машины, в которой она ехала, врезался в опору элекроосвещения.