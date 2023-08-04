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НовостиОбщество4 августа 2023 8:46

Для ярославцев летние поездки станут выгодней: клиентам Tele2 снизят цену на топливо

Абоненты могут воспользоваться скидкой при оплате через специальное приложение
Российский оператор мобильной связи предоставил абонентам возможность экономить при покупке топлива во время летних автопутешествий

Российский оператор мобильной связи предоставил абонентам возможность экономить при покупке топлива во время летних автопутешествий

Фото: Олег УКЛАДОВ

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Российский оператор мобильной связи предоставил абонентам возможность экономить при покупке топлива во время летних автопутешествий. Клиенты Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой 10% при оплате с помощью приложения «Турбо». Предложение доступно на участвующих в акции заправках «Газпромнефть», «Татнефть», «Эльф-ойл», «ТАИФ-НК» и других – адресную программу удобно посмотреть прямо в сервисе.

По данным big data Tele2 интерес россиян к внутреннему туризму продолжает расти – за первое полугодие 2023 года он увеличился на 8% год к году. Поддерживая увлечения своих клиентов, Tele2 обеспечила быстрым 4G основную протяженность автомобильных трасс, составила тревел-гид с идеями для поездок выходного дня и совместно с партнерами разработала специальные условия для поездок.

Так, в высокий сезон – до 10 сентября 2023 года, абоненты могут воспользоваться скидкой на топливо при оплате через «Турбо». К этому сервису «Газпромбанка» подключены тысячи АЗС по всей России. С помощью приложения можно найти ближайшую станцию, которая участвует в акции, а по прибытии на нее – выбрать колонку, указать тип и количество топлива, внести оплату.

Чтобы заправляться по сниженной стоимости, абонентам Tele2 необходимо перейти в раздел «Больше» в приложении или на сайте оператора, затем открыть карточку акции «Скидка на 10% топливо» и нажать на кнопку «Получить промокод». Далее промокод нужно ввести в приложение «Турбо».

Подробнее об этих и других возможностях программы лояльности «Больше» Tele2 можно узнать на сайте оператора, сообщает пресс-служба компании.

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