Подруги из Рыбинска лишились 1,8 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Две подруги из Рыбинска обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Фото: Полина Вачнадзе

Две подруги из Рыбинска обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Одна женщина перевела злоумышленникам 1,6 миллиона рублей, взятые в кредит, вторая осталась без 235 тысяч.

Одна из пострадавших от рук мошенников рассказала следующее: знакомая предложила ей принять участие в инвестиционных проектах, купив акции различных компания. Эта же знакомая отправила данные «брокера». Получив от него инструкции, потерпевшая оформила кредиты и перевела 1,6 миллиона рублей подруге. Та в течение нескольких дней переправляла деньги неизвестным, вложила и свои 235 тысяч.

Спустя некоторое время женщины решили «вывести» заработанные средства, но операция не проходила и «брокер» на связь не выходил.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Чтобы сохранить при себе свои деньги, не выполняйте указания незнакомых лиц, не переводите деньги незнакомцам и не называйте никому конфиденциальные данные банковских карт, - предупредили в УМВД по Ярославской области.