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НовостиПроисшествия4 августа 2023 7:52

В ДТП на Ленинградском проспекте в Ярославле погибла 27-летняя женщина

В Ярославле умерла пассажир автомобиля, влетевшего в опору электроосвещения
Полина Вачнадзе
В Ярославле водитель «Джили Тугела» врезался в опору электроосвещения.

В Ярославле водитель «Джили Тугела» врезался в опору электроосвещения.

Фото: УМВД по Ярославской области

В девять часов вечера 3 августа в Ярославле произошло смертельное ДТП. Водитель «Джили Тугела» врезался в опору электроосвещения у дома №18 на Ленинградском проспекте.

- Пассажир автомобиля, 27-летняя женщина, скончалась на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля, 30-летний мужчина, нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.