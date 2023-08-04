Четырех сектантов осудили за создание в Ярославле ячейки религиозной организации

В Ярославле вынесен приговор четырем участникам секты «Свидетелей Иеговы», деятельность которой Верховный суд признал экстремисткой и запретил на территории России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле вынесен приговор четырем участникам секты «Свидетелей Иеговы», деятельность которой Верховный суд признал экстремисткой и запретил на территории России.

- Установлено, что в 2019 году подсудимые организовали и участвовали в работе религиозного объединения. Достоверно зная о решении Верховного суда РФ, 57-летний и 47-летний подсудимые проводили многочисленные собрания, в том числе с помощью сети «Интернет», на которых пропагандировали запрещенные учения. 35-летняя и 40-летний подсудимые принимали активное участие, проводили беседы в целях пропаганды и вербовке новых участников в запрещенную организацию, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Работа секты была выявлена и прекращена сотрудниками регионального УФСБ, полиции с привлечением Росгвардии.

Все подсудимые получили условные сроки. Организаторам ярославской ячейки запрещенного сообщества дали по 6,5 лет лишения свободы, участников секты приговорили к 2,5 годам.