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НовостиЗвезды4 августа 2023 6:55

В Ярославле начался фестиваль современного искусства

В фестивале «Новый русский пейзаж. Диалог во времени» принимают участие 55 художников
Полина Вачнадзе
В Ярославле с 3 августа по 10 сентября проходит второй фестиваль современного искусства «Новый русский пейзаж. Диалог во времени».

В Ярославле с 3 августа по 10 сентября проходит второй фестиваль современного искусства «Новый русский пейзаж. Диалог во времени».

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле с 3 августа по 10 сентября проходит второй фестиваль современного искусства «Новый русский пейзаж. Диалог во времени».

В проекте принимают участие 55 художников – академиков РАХ из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов. В КЗЦ «Миллениум» ярославцы смогут увидеть около 200 их работ. Это живопись, графика, скульптура, видео и инсталляция. На фестивале собраны картины мастеров из Третьяковской галереи, Русского музея, фондов Российской академии художеств, Ярославского художественного музея и многих других музеев России.

Один из залов КЗЦ посвящен новому анимационному фильму «Плотина» художника-аниматора Дмитрия Петрова. В День российского кино, 27 августа, на творческой встрече Дмитрий Петров расскажет об истории создания этого фильма и проведут авторскую экскурсию.