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НовостиОбщество4 августа 2023 6:28

В Рыбинске в День города пустят дополнительные автобусы

Власти пообещали, что горожане смогут разъехаться по домам на общественном транспорте
Полина Вачнадзе
Вечером 5 августа в Рыбинске пустят дополнительные автобусы.

Вечером 5 августа в Рыбинске пустят дополнительные автобусы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 5 августа, после окончания фейерверка в честь Дня города, в Рыбинске пустят дополнительные автобусы.

- Жители Волжского, Копаево, Слипа смогут добраться домой после 22 часов, - пообещали в администрации Рыбинска.

На Слип будет ходить дополнительный автобус №8т. От площади Дерунова он отправится в 22:25. Автобус пройдет по улицам Крестовой, Ломоносова и Герцена, выедет на мост и далее пойдет по своему маршруту.

Автобус №1 уйдет от ПАТП в 22:10. Он проследует по пр.Ленина, улицам Крестовой, Пушкина, Герцена, Бульварной, Максима Горького и далее пойдет своим маршрутом.

Автобус №16 отправится от железнодорожного вокзала в 23:00.

Отправление автобус №16т от железнодорожного вокзала намечено на 22:10 и 22:30.

Автобус №12 уйдет от ПАТП в 22:00.