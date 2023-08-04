Ярославские первоклассники получат подарочные наборы ко Дню знаний

К 1 сентября 15,5 тысяч ярославских школьников получат комплекты с канцелярскими принадлежностями. Фото: Правительство Ярославской области

К 1 сентября 15,5 тысяч ярославских школьников получат комплекты с канцелярскими принадлежностями в рамках проекта «Подарок первокласснику».

В набор входят альбом для рисования, настольный складной календарь, доска для лепки, закладки для книг, карандаши, ручка, кисти, клей, краски, стирательная резинка, линейка, ножницы, набор цветной бумаги и цветного картона, пенал, пластилин 10 цветов, расписание уроков, тетради, тренажер для постановки правильного письма и поздравительная открытка. Все это будет упаковано в удобную сумку на молнии.

Кроме того, малоимущие семьи Ярославской области к началу учебного года получат выплату – 1489 рублей на каждого ребенка. Заявление можно подать в клиентскую службу единого центра соцвыплат по месту жительства, в МФЦ или на портале Госуслуг.