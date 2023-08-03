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НовостиОбщество3 августа 2023 15:04

В Рыбинске идет благоустройство Бульварной улицы

На береговой линии в будущем обустроят прогулочные зоны
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске идет благоустройство Бульварной улицы

В Рыбинске идет благоустройство Бульварной улицы

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске идет благоустройство участка Бульварной улицы вдоль реки Черемухи. По нижнему ярусу берега – от разрушенного старого моста до моста через Черемуху будет обустроена пешеходная зона для прогулок, спуски к воде для рыбаков.

— В ближайшее время начнутся работы и на проезжей части улицы Бульварной. Сейчас департамент ЖКХ, транспорта и связи прорабатывает схему движения на время ремонта, — сказал заместитель главы по городскому хозяйству Иван Дубино.

Собственникам зданий на Бульварной улице предстоит привести фасады в порядок.