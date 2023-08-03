В Ярославле будут судить водителя легковушки, который не уступил дорогу автобусу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле 42-летний мужчина обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

4 мая текущего года примерно в 9:30 ярославец ехал на «Фольксвагене Поло». Он выезжал на улицу Маяковского и не уступил дорогу автобусу «Паз». Водитель рейсового автобуса, в свою очередь, пытаясь предотвратить аварию, резко затормозил. Из-за этого 74-летняя пассажирка упала.

- В результате падения женщина получила травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.