Как на Кипре: в Ярославле ожидается аномальная жара

В выходные осадки маловероятны. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославль пришла жара. По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», совсем скоро столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

- Жара охватила большую часть России, и виноваты в этом два циклона. Один вихрь несет в Сибирь воздух из Средней Азии. Другой расположился у западных границ нашей страны и закачивает на Русскую равнину средиземноморское тепло, - пояснили в «Фобосе».

Повышаться температура начнет уже сегодня, 4 августа. Днем ожидается +30, но, по данным регионального МЧС, грянет гроза и усилится ветер.

В выходные осадки маловероятны. В субботу, 5 августа, термометры покажут +28, а в воскресенье, 6 числа, ожидается +32 градуса.

- Погода будет как в июле на Кипре, - пообещали синоптики.

Начало новой недели холода не принесет. 7 и 8 августа, в понедельник и вторник, специалисты «Фобоса» прогнозируют +30.