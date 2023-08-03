В Ярославском районе 82-летний мужчина попал под поезд Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославском районе вчера, 2 августа, в районе станции Бурмакино произошла трагедия. Поезд «Кострома-Москва» насмерть сбил местного жителя.

Позже выяснилось, что 82-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не заметил поезд, который был совсем близко.

- На звуковые сигналы, подаваемые машинистом поезда, пожилой мужчина не реагировал. Применялось экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось. В результате происшествия от полученных травм он скончался, - сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО. - В настоящее время сотрудниками транспортной полиции по факту травмирования на железной дороге проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.