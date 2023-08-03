Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с 20 августа введут ограничения остановки и стоянки на улице Некрасова. Оно будет действовать на нечетной стороне улицы. Благодаря этому нововведению транспорт сможет беспрепятственно проехать на указанном участке.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения, исключения конфликтных ситуаций, а также увеличения пропускной способности на участке улице Некрасова от улицы Республиканской до улицы Собинова с 20 августа 2023 года на указанном участке по нечетной стороне вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии города.