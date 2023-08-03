МЧС предупредило ярославцев о грозе днем 4 августа

4 августа в Ярославле ожидается гроза.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Днем 4 августа в Ярославской области ожидается гроза, а при грозе – усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Такой прогноз дает региональное Управление МЧС со ссылкой на Ярославский ЦГМС.
- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций и ветхих крыш, увеличение количества случаев травматизма населения, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Во время ливня улицы Ярославля ушли под воду.