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НовостиОбщество3 августа 2023 12:02

МЧС предупредило ярославцев о грозе днем 4 августа

Ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду
Полина Вачнадзе
4 августа в Ярославле ожидается гроза.

4 августа в Ярославле ожидается гроза.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Днем 4 августа в Ярославской области ожидается гроза, а при грозе – усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Такой прогноз дает региональное Управление МЧС со ссылкой на Ярославский ЦГМС.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций и ветхих крыш, увеличение количества случаев травматизма населения, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Во время ливня улицы Ярославля ушли под воду.