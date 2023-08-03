Ярославцы сделали талисманы в виде чебурашек для бойцов СВО

В Ярославле объявили "Чебурашковую мобилизацию". ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В Ярославле прошел мастер-класс по сухому валянию чебурашек из шерсти. Эти небольшие талисманы на удачу скоро отправятся на передовую к бойцам, участвующим в СВО.

- За пару часов участницы изготовили целый взвод трогательных игрушек. Их можно использовать как брелоки, прикрепить к форме или просто положить в карман на удачу, - рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

«Чебурашковую мобилизацию» объявили активисты ярославского ОНФ. Мастер-класс провела ярославна Светлана Орехова.

- Следите за анонсами следующих занятий. Приносите в Народный фронт чебурашек, сделанных самостоятельно. Все талисманы мы доставим подразделениям, куда ездим с техническими грузами, - сообщили в региональном ОНФ.

Чебурашек ждут по адресу: Ярославль, ул.Свободы,87а, офис 105. Телефон 8(4852)21-86-65.