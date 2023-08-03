На дорогах Ярославля экстренно проверили водителей автобусов

Ярославским водителям автобусов устроили дополнительную проверку. ФОТО: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи

Сотрудники Станции скорой медицинской помощи вместе с представителями ГИБДД устроили неожиданную проверку водителям ярославских автобусов. Их обследовали на переутомляемость и усталость.

- Особое внимание акцентировалось на выявлении нарушений режима труда и отдыха, непосредственно влияющих на дорожную безопасность. Автоинспекторы проверяли техническое состояние транспортных средств, а также приглашали повторно пройти водителей общественного транспорта предрейсовый осмотр, - рассказали на «Станции скорой медицинской помощи».

У всех остановленных водителей измерили артериальное давление и попросили «подышать в трубочку». В целом, все показатели были в норме, ни одного водителя от работы не отстранили.