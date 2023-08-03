Жительница Ярославля прописала в коммунальной квартире 106 иностранцев

29-летнюю жительницу Ярославля обвиняют в фиктивной постановке на учет 106 иностранных граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

29-летнюю жительницу Ярославля обвиняют в фиктивной постановке на учет 106 иностранных граждан. По документам, нелегалы вместе с женщиной и ее ребенком жили в двух комнатах коммунальной квартиры. В действительности ярославна сразу предупреждала иностранцев, что фактически занимать ее жилплощадь они не будут.

- Обвиняемая, не будучи официально трудоустроенной, искала у помещений МФЦ иностранных граждан, желающих сделать постановку на учет по месту пребывания. Она брала с иностранцев деньги и документы, и делала им временную регистрацию, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Во время проверки следов пребывания в комнатах 106 человек, естественно, не обнаружили.

В ближайшее время предприимчивую жительницу Ярославля ждет суд. По статье ей грозит до 3 лет лишения свободы.