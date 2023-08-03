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НовостиПроисшествия3 августа 2023 10:23

Жительница Ярославля прописала в коммунальной квартире 106 иностранцев

Ярославна прописала в двух комнатах коммуналки 106 нелегалов, которых специально искала у МФЦ
Полина Вачнадзе
29-летнюю жительницу Ярославля обвиняют в фиктивной постановке на учет 106 иностранных граждан.

29-летнюю жительницу Ярославля обвиняют в фиктивной постановке на учет 106 иностранных граждан.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

29-летнюю жительницу Ярославля обвиняют в фиктивной постановке на учет 106 иностранных граждан. По документам, нелегалы вместе с женщиной и ее ребенком жили в двух комнатах коммунальной квартиры. В действительности ярославна сразу предупреждала иностранцев, что фактически занимать ее жилплощадь они не будут.

- Обвиняемая, не будучи официально трудоустроенной, искала у помещений МФЦ иностранных граждан, желающих сделать постановку на учет по месту пребывания. Она брала с иностранцев деньги и документы, и делала им временную регистрацию, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Во время проверки следов пребывания в комнатах 106 человек, естественно, не обнаружили.

В ближайшее время предприимчивую жительницу Ярославля ждет суд. По статье ей грозит до 3 лет лишения свободы.