На проспекте Фрунзе в Ярославле водитель сбил девочку и уехал

В Ярославле водитель сбил 15-летнюю девочку и уехал с места происшествия. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Около 10 часов вечера 2 августа в Ярославле на проспекте Фрунзе и произошло ДТП. Водитель сбил 15-летнюю девочку и уехал с места происшествия. Подростка с травмами госпитализировали в больницу.

- Сотрудниками полиции установлен 32-летний мужчина, управлявший автомобилем «Фольксваген». В отношении него составлены протоколы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ярославцу придется ответить за нарушение ПДД, повлекших причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, оставление места аварии и употребление алкоголя после совершения ДТП.

Ярославцы в соцсетях просят главу региона Михаила Евраева обратить внимание на опасный участок дороги.

- Очередная страшное ДТП с участием ребёнка 02.08.2023! Примите срочные меры по данному перекрестку (ул. Чернопрудная/ проспект Фрунзе). Сколько можно писать обращений? Рядом 91-я школа! Дети страдают, - написала на странице губернатора ВКонтакте Юля Иванова.