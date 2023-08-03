Глава СК РФ поручил проверить содержание дома-памятника, в котором училась Валентина Терешкова

В центре Ярославля разваливается дом - объект культурного наследия. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ярославским следователям провести проверку по информации о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия. Речь идет о доме на улице Свободы, в котором раньше находился аэроклуб, где училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, Герои Советского Союза Михаил Жуков и Николай Карабулин.

На верхних этажах здания сейчас находятся квартиры. В 2019 году дом был признан аварийным и с этого момента его жители ждут расселения. Но она запланировано только на 2023 год. Несколько дней, во время субботнего ливня, в одной из квартир обрушился потолок.

Как сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, около 15 лет назад от дома отказалась управляющая компания. Но вызывающее опасение состояние здания не помешало городским властям сдать первый этаж и подвал предпринимателям, которые организовали там ночные увеселительные заведения. Ремонт и перепланировка только нарушили целостность несущих конструкций.

В 2014 году Ярославский областной суд обязал мэрию города провести капитальный ремонт дома на Свободе. Но это решение до сих пор не исполнено.

- Жильцы опасаются разрушения дома, так как фасад, кровля, фундамент и потолочные перекрытия пришли в негодность. Неоднократные обращения о принятии мер к сохранению памятника архитектуры результатов не принесли, - сообщили в Информационном центре СК РФ.

Ход проверки руководитель СК России поставил под свой контроль. Глава СК РФ по Ярославской области Анатолий Щуров должен представить доклад о промежуточных результатах и принятом в итоге решении.