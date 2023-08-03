В Ярославле собираются строить колокольню Успенского собора

Такой колокольню видели в 2013 году.

В Ярославле вновь вернулись к вопросу строительства колокольни Успенского собора. Как сообщает издание ЯрНьюс, этот вопрос обсуждался на встрече главы региона Михаила Евраева с меценатом Виктором Тырышкиным.

Успенский собор в Ярославле был возведен на средства мецената к 1000-летию города. Уже тогда возникали споры и по поводу места размещения колокольни, и по поводу ее высоты.

– Переговоры о строительстве колокольни или звонницы мы проводили долгое время и пришли к однозначному выводу: будет построена колокольня высотой 67,5 метра. Меньше не хотелось бы, так как это нарушит все пропорции комплекса Успенского собора, – говорил в 2013 году Виктор Тырышкин.

И тогда, и сейчас градозащитники выступали категорически против предполагаемых габаритов строения.

- Не понятно, какой высоты именно сейчас решили строить колокольню в Ярославле. Но вряд ли в габаритах утраченной, я предполагаю... Из Юнеско вылететь решили? И добить панорамы исторического центра? Похоже, господин почетный гражданин города снова будет настаивать на строительстве немасштабной колокольни Успенского собора с нарушением регламентов? Старая колокольня 19 века была высотой всего 55, 3 метра. А он предлагает 67,5. Забыли, что Ярославль на 35 сессии Юнеско в 2011 году чуть не попал в списки «Наследие в опасности» из-за гигантского Успенского собора? – пишет на своей странице ВКонтакте градозащитник Ольга Мазанова.

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