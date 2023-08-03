В Рыбинске начали выпускать новые модели снегоболотоходов

Предприятие в Рыбинске запустило серийное производство новых моделей снегоболотоходов. Фото: Правительство Ярославской области

Предприятие «Русская механика» в Рыбинске запустило серийное производство новых моделей снегоболотоходов с унифицированной рамой повышенной прочности. По словам главы региона Михаила Евраева, это уникальная разработка завода.

- Проект реализован при поддержке Фонда регионального развития Ярославской области. Объем поддержки составил 25 миллионов рублей, а общий бюджет инвестпроекта, включая средства предприятия, - более 100 миллионов, - сказал губернатор.

Уже проведены приемочные испытания и получены сертификаты соответствия продукции требованиям технического регламента ЕАЭС. Также приобретен комплекс нового высокотехнологичного оборудования: он позволяет осуществлять более точную автоматическую резку, гибку и сварку круглых и профильных металлических труб для изготовления рам снегоболотоходов.