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НовостиЭкономика3 августа 2023 5:55

В Рыбинске начали выпускать новые модели снегоболотоходов

Они оснащены рамой повышенной прочности
Полина Вачнадзе
Предприятие в Рыбинске запустило серийное производство новых моделей снегоболотоходов.

Предприятие в Рыбинске запустило серийное производство новых моделей снегоболотоходов.

Фото: Правительство Ярославской области

Предприятие «Русская механика» в Рыбинске запустило серийное производство новых моделей снегоболотоходов с унифицированной рамой повышенной прочности. По словам главы региона Михаила Евраева, это уникальная разработка завода.

- Проект реализован при поддержке Фонда регионального развития Ярославской области. Объем поддержки составил 25 миллионов рублей, а общий бюджет инвестпроекта, включая средства предприятия, - более 100 миллионов, - сказал губернатор.

Уже проведены приемочные испытания и получены сертификаты соответствия продукции требованиям технического регламента ЕАЭС. Также приобретен комплекс нового высокотехнологичного оборудования: он позволяет осуществлять более точную автоматическую резку, гибку и сварку круглых и профильных металлических труб для изготовления рам снегоболотоходов.