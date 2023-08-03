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НовостиОбщество3 августа 2023 5:43

В Ярославле приведут в порядок сад фабрики «Красный перевал»

К началу работ могут приступить уже в 2024 году
Полина Вачнадзе
В Ярославле приведут в порядок сад фабрики «Красный перевал».

В Ярославле приведут в порядок сад фабрики «Красный перевал».

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле приведут в порядок сад фабрики «Красный перевал». Эта территория принимала участие в голосовании по благоустройству и заняла второе место по Дзержинскому району, уступив парку 30-летия Победы.

- Сад фабрики «Красный перевал» включен в планы на 2025 год. Но проект с учетом пожеланий жителей начнем готовить заранее, в этом году. И при наличии финансовых возможностей сможем начать работы опережающими темпами, уже в 2024-м, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Сейчас все проекты благоустройства общественных территорий проходят через общественные слушания. Ярославцы могут внести свои предложения, касающиеся предстоящих работ. По парку фабрики «Красный перевал» слушания прошли 5 июля. После того, как техническое задание будет сформировано, начнется выбор подрядчика.