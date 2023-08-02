В Рыбинске на обустройство дорог в микрорайоне Заволжье 1 выделили шесть миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске идет обустройство дорог на улицах микрорайона Заволжье 1- это Башаровская, Брейтовская, Шекснинская, Мологская. На эти работы выделили шесть миллионов рублей.

Протяженность новых подъездных путей - около 150 метров по каждой улице, при ширине дороги 3,5 метра. Покрытие – щебеночное. По бокам - водоотводные канавы.

- На двух улицах из плана - Брейтовской и Мологской работы уже выполнены, на Шекснинской осталось уложить бетонные трубы для обустройства подъездов к земельным участкам. Начались работы на улице Башаровской. Срок окончания контракта 1 октября, - сообщили в администрации города.