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НовостиОбщество2 августа 2023 14:56

В Рыбинске на обустройство дорог в микрорайоне Заволжье 1 выделили шесть миллионов рублей

Работы должны быть завершены к 1 октября
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске на обустройство дорог в микрорайоне Заволжье 1 выделили шесть миллионов рублей

В Рыбинске на обустройство дорог в микрорайоне Заволжье 1 выделили шесть миллионов рублей

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске идет обустройство дорог на улицах микрорайона Заволжье 1- это Башаровская, Брейтовская, Шекснинская, Мологская. На эти работы выделили шесть миллионов рублей.

Протяженность новых подъездных путей - около 150 метров по каждой улице, при ширине дороги 3,5 метра. Покрытие – щебеночное. По бокам - водоотводные канавы.

- На двух улицах из плана - Брейтовской и Мологской работы уже выполнены, на Шекснинской осталось уложить бетонные трубы для обустройства подъездов к земельным участкам. Начались работы на улице Башаровской. Срок окончания контракта 1 октября, - сообщили в администрации города.