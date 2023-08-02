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НовостиЗвезды2 августа 2023 14:11

В Рыбинске пройдет фестиваль под открытым небом «Джаз на родном языке»

Идея его создания принадлежит музыканту Стасу Майнугину
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске пройдет фестиваль под открытым небом «Джаз на родном языке»

В Рыбинске пройдет фестиваль под открытым небом «Джаз на родном языке»

Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске с 3 по 5 августа пройдет фестиваль под открытым небом «Джаз на родном языке». Идея его создания принадлежит ярославскому музыканту Стасу Майнугину. Гостей мероприятия ждет три насыщенных дня - выступят музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля и Рыбинска. Концерты будут проходить на open-air-площадке – на балюстраде в Волжском парке. Начало – в 18 часов.

– Идея фестиваля в соединении близкой российскому слушателю литературной основы с джазовой аранжировкой, гармонией и импровизацией. Актуальность темы, интерес к мероприятию подтвердились тем, что по итогам прошлого года фестиваль попал в финал конкурса «Все цвета джаза», проводимого радио «Джаз», – рассказал арт-директор фестиваля Стас Майнугин.