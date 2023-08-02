Ярославцев предупреждают о фейковых мобильных приложениях

Чаще других от противоправных действий злоумышленников страдают банковские и криптовалютные приложения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чаще других от противоправных действий злоумышленников страдают банковские и криптовалютные приложения, а для установки на гаджеты вредоносного кода используются разнообразные игровые приложения, сообщили в «Ростелекоме».

Активный переход пользователей на модель потребления цифрового контента в разнообразных девайсах сделал рынок мобильных приложений новым инструментом в руках киберпреступников. Чаще всего целью злоумышленников является хищение учетных или платежных данных пользователей, а также распространение вредоносного ПО.

- Мошенники активно совершенствуют способы проникновения в периметр организаций, и сегодня уже существуют разные способы продвижения фейковых приложений, в том числе с применением инструментов социальной инженерии. Например, через форумы, где очень активно продвигается «экспертиза» злоумышленников под видом помощи пользователям в установке удаленных приложений. Чтобы обезопасить себя, нужно обращать внимание на ряд параметров – имя разработчика, количество скачиваний, отзывы и история приложения с момента его выпуска. В среднем фейковое приложение живет в сторе 62 дня, - говорит директор Центра Solar appScreener «РТК-Солар» Даниил Чернов.

Специалисты говорят: основная задача поддельного приложения - полностью воспроизвести внешний вид и функции оригинала, чтобы заставить пользователя его скачать. Как правило, в названиях фейковых приложений незаметно заменяется одна или две буквы, поэтому необходимо внимательно проверять правильность написания.